Presso la sede di Assoeventi in Vasto alla presenza del Presidente dell’ Aero Club di Ancona, Sig. Egidio Straccio, si è tenuto l’incontro tra i rappresentanti del Comune di Vasto, Comune di San Salvo, Comune di Cupello, Assoeventi, AssoVasto, DMC “Oltre il mare” e dell’Associazione Volo Vasto per definire gli aspetti organizzativi dell’ esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale -Frecce Tricolore- prevista per il 22 e 23 Giugno 2013.

Il progetto ha suscitato grande entusiasmo tra i presenti, i quali hanno assicurato la propria disponibilità a collaborare alla buona riuscita dell’iniziativa, ritenendo l’evento di grande importanza per il territorio Vastese.

Per una migliore gestione delle successive fasi organizzative e per predisporre un calendario di manifestazioni ed esibizioni collaterali si è concordato sulla necessità di costituire tra i presenti un apposito comitato così composto:

Dario Da Roit (Aereo Club Ancona- coordinatore), Avv. Luciano Lapenna (Sindaco di Vasto), Avv. Tiziana Magnacca (Sindaco di San Salvo) Angelo Pollutri (Sindaco di Cupello), Gabriele Tumini (Presidente Assoeventi), Marcello Dassori (Presidente AssoVasto), Ing. Luigi Ciancaglini (Presidente Associazione Volo Vasto), Ing. Esteno Donatello (Main Sponsor) e l’Ing. Michele Perrozzi (Rappresentante Società Consortile “Oltre il Mare”).

Nei prossimi giorni è attesa la visita del Generale Cesare Patrono, che definirà l’area precisa in cui avrà luogo la manifestazione.