Inizia oggi pomeriggio alle 16.00 l'aprile decisivo della Vastese, a Loreto Aprutino i biancorossi, al comando della classifica con 63 punti e in serie positiva da 8 giornate (7 vittorie e 1 pareggio), scendono in campo contro i locali, che hanno 47 punti e sono ancora in corsa per gli spareggi promozione, per quella che è la prima di cinque finali: Lauretum, Virtus Ortona in casa il 14 aprile, Acqua&Sapone in trasferta il 21, poi il turno infrasettimanale giovedì 25 aprile in casa contro la Virtus Cupello e l'ultima ad Atessa contro la Val di Sangro il 28 dello stesso mese, si giocherà sempre alle ore 16.00.



L'Acqua&Sapone allenata dal vastese Giuseppe Naccarella, unica antagonista rimasta a lottare per la promozione diretta, è staccata di 3 punti e ospita la Folgore Sambuceto in cerca di punti per i play off.



Nel gruppo torna a disposizione l'attaccante Alberico, ma saranno assenti Mattia Di Santo e Triglione. Il difensore ha un problema ad un ginocchio, una piccola lesione al menisco, in settimana non si è allenato e ha sostenuto delle cure, dovrebbe essere operato, ma tiene duro fino al termine del campionato, con delle infiltrazioni, per poi andare sotto i ferri a fine stagione. Difficile vederlo in campo oggi dall’inizio, anche se lui vorrebbe assolutamente esserci, ma ha saltato gli allenamenti e dovrebbe partire dalla panchina.



Mattia Di Santo venerdì si è sottoposto a ecografia, è fuori da 10 giorni, anche lui potrebbe andare in panchina, inutile rischiarlo con il finale che attende i biancorossi, così come non dovrebbe essere impiegato Soria che in settimana si è allenato poco, le sue condizioni sono da valutare, al suo posto titolare Della Penna che sta attraversando un grande periodo di forma ed è giocatore di sicuro affidamento. Rimane un solo dubbio all'allenatore e riguarda un fuoriquota, tra De Curtis e La Guardia toccherà solo ad uno scendere in campo. All'andata è finita 2-0 per i biancorossi, arbitra l'incontro Giuseppe Zuffada di Sulmona, coadiuvato dagli asssitenti Basile di Chieti e Micaroni di Pescara.



Probabile formazione. Cialdini, La Guardia (De Curtis), Napolitano, Luongo, Irmici, Ciarlariello, Pantalone, Avantaggiato, Della Penna, Aquino, Di Vito.



La vittoria finale dipende solo dalla Vastese, l'allenatore Nicola Di Santo, 6 vittorie e 1 pareggio da quando siede sulla panchina biancorossa, analizza l'incontro alla vigilia: "Sarà una partita da prendere con le molle, questo è un campo di Promozione tradizionalmente ostico, in più come sempre quando arriva la Vastese tutti vogliono vincere, non sarà semplice, ma ci siamo abituati. Il Lauretum è una buona squadra, vuole centrare i play off, ha delle motivazioni, dobbiamo essere attenti e concentrati, noi andiamo a giocare per dare il massimo e come sempre accetteremo il verdetto del campo, ci aspettano cinque finalissime. Spero solo che ci sia un campo decente, ma da come mi dicono anche questo è al limite della praticabilità. Già in settimana siamo costretti ad allenarci ai Salesiani su un campo pessimo, l’infortunio di Triglione non è casuale, è stato causato dal terreno di gioco".



Questo mese di aprile è fondamentale, sono in programma tre gare contro le prime della classe, Virtus Ortona (4°) all'Aragona, Acqua&Sapone (2°) in trasferta e Virtus Cupello (3°) in casa nel turno infrasettimanale, più quelle, entrambe fuori casa, contro due rivali ostiche: Lauretum oggi e Val di Sangro all'ultima giornata. "Sarà un finale rischioso, ma anche bello, il nostro obiettivo è quello delle cinque vittorie, ma non è scontato nulla, all’andata tre di queste partite le abbiamo perse. Per noi è meglio affrontare squadre che si giocano ancora qualcosa perché sapere che hanno degli obiettivi ci aiuta a mantenere alta la concentrazione e a non avere cali di tensione".





Il programma della 30° giornata (13° di ritorno), domenica 7 aprile ore 16.00. Acqua&Sapone-Folgore Sambuceto, Lauretum-Vastese (sabato ore 16.00), Sambuceto San Paolo-Castiglione Valfino, Spal Lanciano-Caldari, Torrese-Penne, Val di Sangro-Moscufo, Virtus Cupello-Tre Ville, Virtus Ortona-Flacco Porto Pescara (sabato ore 16.00), Vis Ripa-Amatori Passo Cordone

La classifica. Vastese 63, Acqua&Sapone 60, Virtus Cupello 55, Virtus Ortona 54, Amatori Passo Cordone 49, Lauretum, Sambuceto San Paolo e Torrese 47, Folgore Sambuceto e Moscufo 43, Val di Sangro 41, Castiglione Valfino e Vis Ripa 40, Penne 37, Tre Ville 25, Flacco Porto Pescara 23, Spal Lanciano 15, Caldari 0.



Il prossimo turno, 31° giornata (14° di ritorno), domenica 14 aprile ore 16.00. Amatori Passo Cordone-Sambuceto San Paolo, Caldari-Torrese, Castiglione Vallino-Virtus Capello, Flacco Porto Pescara-Spal Lanciano, Folgore Sambuceto-Lauretum, Moscufo-Acqua&Sapone, Penne-Vis Ripa, Tre Ville-Val di Sangro, Vastese-Virtus Ortona