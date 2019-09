Ricorre oggi un triste anniversario, quello del terremoto a L'Aquila, da allora sono passati 4 anni.



Il 26enne vastese Daniele Di Biase, in arte DBomboklat, ha scritto una canzone subito dopo il sisma che distrusse il capoluogo abruzzese, da lui vissuto in prima persona.



Il pezzo rap, realizzato in collaborazione con Halibi, si intitola La Paura 06-04-09, è un tributo a L'Aquila e può essere ascoltato cliccando qui.

Anche questo vuole essere un modo per non dimenticare mai quanto accaduto quella tragica notte.