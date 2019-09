Con le prove ufficiali del Gran Premio del Qatar ha preso ufficialmente il via la stagione 2013 del Motomondiale. Esordio sul circuito tra la sabbia del deserto per una gara che si corre in notturna. Esordio per Andrea Iannone in sella alla Ducati del Team Pramac.

Novità nella formula delle qualifiche per il Gran Premio. Dopo i turni di libere si determina la classifica dei piloti ammessi alle fasi successive. I primi 10 vanno nel Q2, dove si giocano le prime posizioni, gli altri nel Q1. Andrea Iannone, 11esimo alla fine della seconda fase, ha dovuto correre nel Q1, finendo alle spalle di Ben Spies. Fortunatamente le prime due posizioni di questa sessione garantiscono il ripescaggio in quella successiva e così il pilota vastese ha potuto giocarsi un'altra chance.

Alla fine chiude in decima posizione, ad 1 secondo e 8 da Jorge Lorenzo che ottiene la pole position.

La griglia di partenza: Lorenzo, Crutchlow, Pedrosa, Dovizioso, Bradl, Marquez, Rossi, Bautista, Smith, Iannone, Hayden, Espargaro, Spies, De Puniet, Pesek, Hernandez, Aoyama, Abraham, Edwards, Petrucci, Corti, Barbera, Staring, Laverty.