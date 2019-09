E' una doppietta di Mario Luongo a spianare la strada alla Vastese. I biancorossi espugnano il campo sportivo Acciavatti di Loreto Aprutino, dove la squadra di casa non perdeva da settembre, e rimangono in vetta alla classifica. La squadra allenata da Nicola Di Santo inizia nel migliore dei modi il mese decisivo. Nelle prossime quattro partite i vastesi si giocano la promozione in Eccellenza.

Al termine di una partita ben giocata, i ragazzi del presidente Di Domenico battono il Lauretum per 1-2. Un gol per tempo, entrambi di Luogo, che mette il sigillo sul match al 28' e al 76'. Gli ospiti non approfittano delle varie occasioni e non chiudono la partita, così i padroni di casa accorciano le distanze all'87' col rigore trasformato da Di Fazio e concesso dall'arbitro, Zuffada di Sulmona, per un fallo di mano di Napolitano.

Il direttore di gara fischia. Il portiere biancorosso Cialdini riesce a parare. Ma Zuffada fa ripetere il penalty e Di Fazio segna. La Vastese soffre nei 5 minuti di recupero, ma porta a casa tre punti d'oro. Oltre al capitano positiva la prova di un'altra sicurezza di questa squadra, Luca Irmici, difensore di grande affidamento che dall'inizio del campionato non a caso è diventato un punto fermo della Vastese.

Prima della gara osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Giuseppe Chiavaroli di Loreto Aprutino che giocò con la squadra del suo paese, scomparso nel terremoto dell'Aquila, omaggiato con un mazzo di fiori depositato sotto la sua immagine a bordo campo. I tifosi del Lauretum nell'intervallo hanno esposto uno striscione con un messaggio per Sebastiano: Seba bentornato tra gli ultras.

La cronaca. Su un campo in pessime condizioni Di Santo manda in campo Cialdini in porta, Irmici e Ciarlariello centrali, Napolitano e De Curtis terzini, a centrocampo Luongo Avantaggiato, Pantalone, in avanti Di Vito, Della Penna e Aquino. Soria e Triglione non al meglio partono dalla panchina, Mattia Di Santo è in tribuna. Nelle fasi iniziali di gioco non succede nulla di clamoroso fino al 28' quando Di Vito dalla destra su punizione mette in area dove Luongo insacca di testa la rete del vantaggio, al 33' azione simile, ma questa volta il capitano biancorosso non ci arriva e la palla finisce in corner, batte Di Vito, Ciarlariello colpisce di testa e sfiora l'incrocio.



Al 36' padroni di casa in avanti, un tiro di Caruso viene deviato in angolo da Napolitano, al 37' il Lauretum pareggia con Bardazio, ma l'azione era stata fermata in precedenza dal signor Zuffada di Sulmona per un dubbio fuorigioco, al 40' la conclusione di Aquino da buona posizione finisce sopra la traversa, nel finale opportunità anche per Della Penna che però perde l'attimo e viene anticipato.

Nella ripresa il Lauretum parte meglio, la Vastese arretra e concede qualche occasione di troppo complicandosi la vita, soprattutto nel finale, al 54' Di Fazio calcia una punizione dalla sinistra sulla quale interviene di testa D'Addazio che manda fuori di poco, al 62' Caruso batte un calcio d'angolo, Verdecchia va di testa, ma è fuori. La Vastese reagisce e al 64' il tiro di Di Vito viene neutralizzato da De Mare in tuffo, al 74' ci prova Aquino, ma non segna, al 76' la difesa ospite si distrae e su un appoggio sbagliato al portiere di casa interviene Luongo che pressa, ruba palla e insacca la rete numero 11 in campionato. Al 79' Aquino dalla sinistra si accentra, serve Avantaggiato che calcia, ma colpisce l'interno del palo.



All '87', quando tutto sembra ormai deciso, l'atmosfera in campo e fuori si surriscalda, Verdecchia arriva sul fondo e crossa dalla destra, la sfera colpisce la mano di Napolitano, per l'arbitro è rigore, batte Di Fazio, Cialdini para, ma il direttore di gara, che ha iniziato ad ammonire a raffica, fa ripetere perchè Avantaggiato è entrato in area prima del suo fischio, viene ammonito per la seconda volta e deve lasciare il campo, con lui espulso anche il massaggiatore D'Anniballe, il centrocampista salterà la prossima partita in casa contro la Virtus Ortona. Al secondo tentativo Di Fazio realizza e accorcia le distanze.

Dopo 5 interminabili minuti di recupero, la Vastese può festeggiare e porta a casa 3 punti pesantissimi che la proiettano a +6 sull'Acqua&Sapone che perde 2-1 in casa contro la Folgore Sambuceto, adesso la squadra di Di Santo, 7 vittorie e 1 pareggio per lui, è la prima della classe, restano 4 partite alla fine del campionato e l'obiettivo è sempre più vicino.

Tabellino

Lauretum-Vastese 1-2 (0-1)



Marcatori: 28' Luongo (V), 76' Luongo (V), Di 87' Di Fazio (L)



Lauretum: De Mare, Verdecchia, Cacciatore, Caruso (70' Ferri), Aron, D'Addazio, Rasetta (74' Di Martino), Chiavaroli, Acconciamessa, Pavese, Marignetti (46' Di Fazio). A disposizione Di Benedetto, Collipa, Troiano, De Leonardis. Allenatore Leone

Vastese: Cialdini, De Curtis, Napolitano, Luongo, Ciarlariello, Irmici, Pantalone, Avantaggiato, Aquino, Della Penna (56' Alberico dal 90' Soria), Di Vito (78' Triglione). A disposizione Radunanza, La Guardia, Savino, Caruso. Allenatore Di Santo

Arbitro: Giuseppe Zuffada di Sulmona, asssitenti Basile di Chieti e Micaroni di Pescara

Ammoniti: Cacciatore (L), Aron (L), Pantalone (V), Irmici (V), Napolitano (V), Alberico (V)

Espulso all'87' Avantaggiato (V) per somma di ammonizioni

I risultati della 30° giornata (13° di ritorno). Acqua&Sapone-Folgore Sambuceto 1-2, Lauretum-Vastese 1-2 (giocata sabato), Sambuceto San Paolo-Castiglione Valfino 2-3, Spal Lanciano-Caldari 4-1, Torrese-Penne 1-0, Val di Sangro-Moscufo 1-0, Virtus Cupello-Tre Ville rinviata, Virtus Ortona-Flacco Porto Pescara 4-1 (giocata sabato), Vis Ripa-Amatori Passo Cordone 2-0

La classifica. Vastese 66, Acqua&Sapone 60, Virtus Ortona 57, Virtus Cupello* 55, Torrese 50, Amatori Passo Cordone 49, Lauretum e Sambuceto San Paolo 47, Folgore Sambuceto 46, Val di Sangro 44, Castiglione Valfino, Moscufo e Vis Ripa 43, Penne 37, Tre Ville* 25, Flacco Porto Pescara 23, Spal Lanciano 18, Caldari 0 (* una partita in meno)



Il prossimo turno, 31° giornata (14° di ritorno), domenica 14 aprile ore 16.00. Amatori Passo Cordone-Sambuceto San Paolo, Caldari-Torrese, Castiglione Vallino-Virtus Cupello, Flacco Porto Pescara-Spal Lanciano, Folgore Sambuceto-Lauretum, Moscufo-Acqua&Sapone, Penne-Vis Ripa, Tre Ville-Val di Sangro, Vastese-Virtus Ortona