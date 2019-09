Il Cai Vasto organizza un'escursione per il 14 aprile con ritrovo alle 8.15 al terminal bus con partenza alle ore 8.30 in autobus. La quota a persona per il viaggio è di € 12,50. Il costo è subordinato alla partecipazione di almeno 40 persone. E' necessario prenotarsi entro giovedì 11 aprile in sede versando un acconto di 10 euro in segreteria. Il ritorno è previsto per le ore 20.00.