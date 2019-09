Come sempre ricco lo spazio dedicato al Vinitaly di Verona. L'assessore regionale alle Politiche Agricole, Mauro Febbo, sarà presente nel padiglione numero 11 per sostenere i prodotti della nostra terra. Nei giorni scorsi ha lanciato l'evento con la convinzione che "il Vinitaly e il Sol di Verona rappresentano sicuramente due momenti fondamentali per l’intero comparto agroalimentare abruzzese. La promozione costituisce un elemento imprescindibile per rafforzare la posizione dei nostri eccellenti prodotti sui mercati nazionali ed internazionali e per questo un grande evento come quello in programma a Verona, assume una notevole rilevanza per il futuro dell’economia abruzzese".

In un periodo di crisi è necessario il sostegno alle aziende da parte delle istituzioni. Febbo spiega che "come amministrazione regionale, grazie agli strumenti a nostra disposizione, sosteniamo tutte le iniziative che accrescono le opportunità in favore delle aziende e dei produttori abruzzesi. Il vino e l’olio, come le tante ricchezze enogastronomiche di cui possiamo vantarci, sono i migliori ambasciatori del Made in Abruzzo, sinonimo di qualità e rivestono il ruolo di autentici interpreti di una terra di eccellenze".

Di particolare interesse sarà la presenza delle aziende vitivinicole, segno che i produttori abruzzesi stanno puntando sulla qualità. "L’Abruzzo - commenta l'assessore - è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più consistente negli ultimi anni anche grazie alla scelta di puntare sulla valorizzazione del territorio e dei vitigni storici, che hanno le loro radici in uno straordinario entroterra tra il mare Adriatico e le montagne della Majella e del Gran Sasso. E in questo magnifico teatro naturale che lavorano con passione oltre 180 cantine tra private e cooperative, in grado di competere con successo in tutto il mondo per la straordinaria e riconosciuta qualità dei loro prodotti. Così al fianco delle nostre punte di diamante Doc, Montepulciano, Cerasuolo e Trebbiano, si mettono in evidenza altri eccezionali vini come Pecorino, Passerina Cococciola, Montonico e Malvasia. I frutti del lavoro svolto sono ben visibili ma è assolutamente necessario continuare la strada intrapresa, caratterizzata da scelte fondamentali per il futuro del nostro vino, con la costante condivisione di intenti con i Consorzi di Tutela, che costituiscono una valida interfaccia della Direzione Politiche agricole e sono co - protagonisti dei piani di sviluppo".

Altro prodotto d'eccellenza della nostra regione è l'olio, le cui esportazioni sono in crescita. "Territorio, condizioni climatiche favorevoli, un’antica tradizione uniti alla passione dei nostri produttori sono alcuni degli ingredienti fondamentali per la creazione di un prodotto di alta qualità, assoluta garanzia per i consumatori. Sono 26 le varietà di ulivo presenti sul nostro territorio, che producono di conseguenza una molteplice diversità di oli per soddisfare i diversi gusti dei consumatori ed avere in cucina il miglior principe dei condimenti per esaltare la preparazione dei vari piatti".

Sono molteplici quindi gli elementi di interesse che fanno di Vinitaly e Sol, tappe cruciali per l’Abruzzo e le sue inestimabili tesori.