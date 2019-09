Il Movimento 5 Stelle di Vasto, seguendo l'esempio di San Salvo, dove i loro colleghi hanno chiesto ed ottenuto l'installazione di una fontana ecologica a chilometri 0, hanno provveduto a presentare al sindaco Lapenna un'analoga richiesta.

A firmare il documento è l'architetto Pietro Smargiassi che spiega come "la Fontana ecologica acqua a Km 0 è la versione moderna di una fontana pubblica, la casa dell’acqua eroga acqua liscia e gassata gradevolmente fresca, per promuovere l’acqua dell’acquedotto comunale esaltandone le caratteristiche di qualità e sicurezza. L’acqua a Km 0: stop all’inutile trasferimento di bottiglie d’acqua da una parte all’altra della penisola. Imballi stoccati per mesi sotto i raggi del sole in confezioni di plastica a danno della salute. Bottiglie d’acqua ove il prezzo, in gran parte, giustifica solo i costi della pubblicità, del trasporto e dell’imballo.

Si riscopre un valore importante della tradizione italiana valorizzato da una fontana contemporanea che fa uso delle più moderne tecnologie per l’acqua, con un attenzione particolare all’ambiente utilizzando tutte le nuove risorse a disposizione per risparmiare energia e ridurre la produzione di rifiuti plastici con i conseguenti problemi di smaltimento".

Il Movimento 5 Stelle spiega come la fontana ecologica permette un risparmio economico "reale ed immediato per ogni cittadino italiano, mediamente, di 200,00 euro all’anno per l’acquisto di acqua in bottiglia". Ci sono poi i benefici per l'ambiente. "Ogni mese, ogni casa dell’acqua installata eroga una media di 45.000 litri d’acqua facendo risparmiare lo smaltimento di 30.000 bottiglie di PET (1.200 Kg di Plastica), l’immissione in atmosfera di 250 Kg di CO2 per la produzione di dette bottiglie e 1.150 Kg di CO2 per la loro movimentazione. Ogni anno una casa dell’acqua fa risparmiare tanta CO2 quanto 1650 alberi, installando quindi una nostra fontana in una città equivale a piantumate un bosco della grandezza di un campo da calcio".

Oltre a questi benefici ce ne sarebbe anche uno d'immagine per il Comune. "Vedere la propria città elencata tra i Comuni Virtuosi diventerà motivo di vanto. Pur riconoscendo a questa amministrazione l’immane sforzo affinché la macchina della raccolta differenziata prenda sempre più piede nella cultura sociale di questo paese occorre riconoscere che ancora tanto deve esser fatto perché Vasto possa vantare risultati almeno soddisfacenti".

Il Movimento 5 Stelle vastese ha già contattato alcune ditte leader del settore, "per indagare i reali costi per la collettività."

Smargiassi spiega che vi sono opportunità sul mercato a costo zero:

Costo della fornitura di una Fontana ecologica acqua a Km 0: € 0.00

Costo di allacci alla rete idrica e rete elettrica: € 0.00

Costo alla collettività: € 0.05 litro erogato liscia e gassata.

Costi di manutenzione, analisi, cambio filtri etcc: € 0.00

Polizza danni, atti vandalici etcc a carico della ditta fornitrice

Card per l’erogazione: € 3.00 cauzionale + ricarica da €5/10.00

Monitor informativo: per l’amministrazione è possibile pubblicizzare eventi, informazioni, orari, attività comunali, amministrative e quant’altro l’amministrazione comunale dovesse ritenere utile per il cittadino.

Contratto di comodato d’uso di suolo comunale di anni 9+9 tra Comune di Vasto e ditta fornitrice.

Il guadagno della ditta fornitrice sarà frutto dell’acqua erogata e della pubblicità esposta sul monitor informativo.

Il Comune dovrà provvedere alla realizzazione di una platea d’appoggio 2x2 m e h 0.15 oltre un minimo d’arredo urbano tipo vasi piante. Si dovrà provvedere a realizzare anche un posto auto riservato per disabili.