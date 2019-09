"Le #invasionidigitali sono una rete di eventi nazionali rivolti alla diffusione e valorizzazione del nostro patrimonio artistico-culturale attraverso l’utilizzo di internet e dei social media". Questa la descrizione sul sito ufficiale dell'evento che dal 20 al 28 aprile riempirà le città italiane di centinaia di invasori, pronti a raccogliere immagini, suoni, sensazioni dai luoghi in cui si troveranno e poi diffondere i contenuti in rete, grazie ai social media.

Dall'iniziativa nazionale si scende a quelle locali, con "invasori", che hanno organizzato gli eventi nelle città italiane. "Ogni invasione - spiega Francesca Tammarazio, promotrice dell'evento a Vasto- sarà organizzata secondo la formula del blogtour e sarà possibile partecipare ad una delle invasioni in programma o organizzarne liberamente una, tutti i partecipanti potranno realizzare i loro contenuti utilizzando il tag #invasionidigitali, saranno utilizzati i seguenti canali social: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest & Youtube".

"L’accelerazione della rivoluzionedigitale - spiega il manifesto delle Invasioni Digitali- può contribuire in maniera esponenziale allo svecchiamento delle istituzioni culturali e favorire una concezione “aperta e diffusa” del patrimonio culturale. Siamo ormai da anni di fronte ad un radicale cambiamento fondato, soprattutto, su quelle nuove forme di socializzazione e di interazione con la domanda, grazie alle nuove piattaforme digitali e sociali del web. Attraverso di esse, si tende ad incoraggiare la conoscenza e la partecipazione a livello educativo e creativo dell’utenza, aumentando e personalizzando l’appeal dell’offerta culturale, e ad attivare nuovi meccanismi di interazione e confronto della produzione e fruizione della proposta culturale".

A Vasto l'appuntamento è per sabato 27 aprile, alle 10.30, in piazza Rossetti, per un "percorso nel cuore della città", ovviamente muniti di telefoni, taccuini, macchine fotografiche, videocamere, per dare vita ai contenuti dell'Invasione Digitale.

I canali dell'evento: #INVASIONIDIGITALI #LACULTURASIAMONOI #IGERSABRUZZO @memesullaluna