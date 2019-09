Ha iniziato a correre sulle minimoto. E proprio su una minimoto Andrea Iannone ha messo a segno la prima "vittoria" della stagione. Tifosi autorizzati a fare tutti gli scongiuri del caso, ma è andata davvero così. Il pilota vastese è stato ospite del programma Red or Black?, condotto da Fabrizio Frizzi e Gabriele Cirilli su Rai 1.

Nella puntata registrata qualche giorno fa Iannone ha gareggiato contro l'ex pilota Piefrancesco Chili in una sfida sulle minimoto sul circuito allestito nello studio televisivo. Una gara divertente, fatta di sorpassi e controsorpassi. E alla fine, neanche a dirlo, è stato il pilota vestito di bianco-rosso e con il numero 29 sulle spalle a tagliare per primo il traguardo.

Premiazione con tanto di podio, corona d'alloro e bottiglia di spumante. Iannone non si è poi sottratto alle batute di Cirilli (abruzzese anche lui). Dopo le interviste sui giornali più importanti per lui si aprono le porte del mondo della tv, a dimostrazione di quanto il giovane talento delle due ruote inizi a diventare un personaggio di riferimento nel mondo dello sport italiano. E chissà che quanto prima non ci sia l'opportunità di vedere Ian29 nuovamente sul gradino più alto di un podio. Ma di uno vero, naturalmente.