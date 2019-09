Oggi, venerdì 5 aprile, presso il Centro Benessere, in via Sant'Onofrio a Vasto, alle ore 17,00 si terrà un incontro per la presentazione del metodo T.D.O.



Un metodo teatrale nato in Brasile e utilizzato in tutto il mondo tramite la diffusione di scuole che ne permettono il continuo sviluppo di tecniche e metodologie. Questa peculiare forma di teatro si caratterizza per le sorprendenti finalità terapeutiche. E' un teatro di liberazione psicofisica, un importante strumento per lo sviluppo delle capacità relazionali e sociali e per il raggiungimento di quel fondamentale benessere che troppo spesso stress e difficoltà quotidiane ci precludono.



I corsi saranno divisi per età, e sono per tutte le età. Dai bambini più piccoli con il Teatro-Fiaba, agli anziani con il Teatro Ri-Animazione di anima e corpo. Con i ragazzi e gli adulti in genere lavoreremo con tecniche teatrali di avanguardia che stimolano la partecipazione e la creatività dal movimento alla parola.



I laboratori saranno condotti dalla dott.ssa Patrizia Corvino, specializzata in Storia e Tecniche del Teatro Sudamericano. Attrice, regista e conduttrice TDO. Collaboratrice del Centro Permanente di Ricerca e Sperimentazione Teatrale TDO di Parma.