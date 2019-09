Sono ore di speranza quelle vissute dai familiari e dagli amici di Luigi Muscariello, il 39enne vastese che il giorno di Pasquetta è stato vittima di un incidente stradale mentre si trovava a bordo della sua moto nel territorio di Castelguidone. Trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Santo Spirito di Pescara l'uomo è stato operato d'urgenza per il trauma cranico riportato nell'incidente. Da quel momento, 5 giorni fa, Luigi non si è più svegliato. Dopo l'intervento è stato posto dai sanitari in stato di coma farmacologico.

In questi giorni è stato sottoposti a Tac ed esami, per monitorare costantemente la sua situazione. La notizia di quanto capitatogli ha scosso non poco la comunità vastese. Da lunedì scorso i parenti, gli amici, i colleghi di lavoro, vivono con la costante apprensione per conoscere le sue condizioni, sperando di poter ricevere quanto prima da Pescara buone notizie. In questi giorni la pagina facebook di Luigi è stata riempita di messaggi di speranza e di coraggio, in cui tutti ne sottolineano la vitalità, la simpatia, l'attaccamento alle sue passioni, lo sport e la moto prima di tutte.

Ieri qualcuno ha appeso anche uno striscione sul viadotto Histonium, dove c'è scritto "I duri non muoiono mai". E' il messaggio di speranza a cui si aggrappano tutti quelli che vogliono bene a Luigi, augurandosi che il 39enne possa tornare ad aprire gli occhi. In giornata è stato sottoposto ad altri esami, per valutarne le condizioni cliniche. Domani l'equipe sanitaria del Santo Spirito lo terrà sotto costante osservazione.