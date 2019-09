“Questa amministrazione comunale ritiene di compiere ogni sforzo possibile per rendere fruibili le nostre risorse culturali. Prendiamo un impegno con la città per riqualificare e completare il Parco archeologico del Quadrilatero con la valorizzazione dell’edificio storico Bruno Di Iorio”.

Ad affermarlo l’assessore ai Lavori Pubblici, Giancarlo Lippis, che ha annunciato l’adozione della delibera di Giunta municipale con la quale viene approvato lo studio di fattibilità per lavori di valorizzazione dello storico edificio a pochi passi dalla residenza municipale individuando come responsabile unico del procedimento l’ing. Franco Masciulli.

Lo studio è stato predisposto dal servizio dei Lavori Pubblici comunale per un importo di mezzo milione di euro per due annualità per un impegno complessivo di un milione di euro.

Il Palazzo Bruno Di Iorio risulta uno degli edifici di maggior pregio storico-artistico della città e con il suo utilizzo consentirà di creare maggiori occasioni di presenza nel centro storico di San Salvo.