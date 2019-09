Non hanno abbandonato la corsa neanche nel giorno di Pasquetta. Approfittando della giornata dal clima mite, anche se solo al mattino, i Tapascioni si sono ritrovati di buon mattino nel centro storico della città. Destinazione finale la fattoria sociale "Il recinto di Michea", in località Colle delle Mandorle.

Un luogo affascinante, gestito da don Gianfranco Travaglini e da tanti volontari, che offre un'opportunità lavorativa a uomini e ragazzi con difficoltà. I Tapascioni hanno così scelto questo luogo per trascorrere una giornata spensierata insieme alle loro famiglie.

Non prima, però, di aver corso per diversi chilometri, per smaltire il pranzo della domenica di Pasqua e per "prepararsi" a quello della Pasquetta. Dopo un lungo giro i podisti vastesi, chi più chi meno velocemente, sono arrivati a destinazione. Tante le bontà culinarie ad attenderli al Recinto di Michea. Il pomeriggio è andato via tra canti e risate, per una giornata in compagnia. "In fondo è anche questo il nostro spirito - ha commentato Nicola Delli Benedetti, uno degli animatori dei Tapascioni -, ed è stata proprio una bella giornata. Ringraziamo don Gianfranco e tutti coloro che si sono aggregati al nostro gruppo".