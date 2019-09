E’ del maggio del 2012 l’interrogazione del Consigliere Massimo Desiati con cui si sollecitava la riorganizzazione del Servizio Taxi a Vasto. Finalmente, l’Amministrazione comunale ha proceduto all’assegnazione delle licenze ed oggi si chiede l’individuazione delle aree pubbliche riservate ed attrezzate alla sosta delle autovetture Taxi, oltre che a procedere, senza indugio, all’organizzazione logistica del servizio pubblico.

Nell’atto consiliare si metteva in evidenza come il servizio, istituito negli anni 1974/75, di fatto fosse divenuto inesistente mentre, in un momento di crescente disoccupazione, esso potesse rappresentare una interessante opportunità di lavoro e, soprattutto, costituisse una risposta per molti cittadini non automuniti per ragioni di età o che, comunque, avrebbero potuto utilizzare il servizio per i loro spostamenti. Senza considerare le numerose richieste in tal senso avanzate, nella stagione estiva, dai turisti presenti a Vasto, alla costante ricerca di Taxi per portarsi da un luogo all’altro della città. Agevolare il raggiungimento dei luoghi di interesse turistico avrebbe dovuto rappresentare una priorità nell’offerta turistica.

Dopo circa un anno, sulla scorta della proposta e delle sollecitazioni avanzate dal Gruppo di “Progetto per Vasto” al fine di riorganizzare l’intera materia e bandire il concorso pubblico per l’affidamento delle licenze, finalmente il Comune, dopo l’approvazione in Consiglio dell’apposito regolamento, ha proceduto alla gara per la formazione di una graduatoria per assegnazione di sei licenze per l'esercizio del servizio Taxi.

“Progetto per Vasto” si dichiara soddisfatto per essere riuscito a scuotere, almeno per tale intervento, l’Amministrazione comunale e si sollecita la stessa a circoscrivere ed opportunamente attrezzare le aree destinate alla sosta delle autovetture Taxi ed a procedere ad organizzare i sistemi di chiamata e turnazione per il migliore espletamento del servizio.

Progetto per Vasto