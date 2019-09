Siamo un gruppo di residenti di via del Porto, precisamente all'ingresso della città, nella zona dove un tempo sorgeva lo stabilimento della Fioroni, ditta che si era occupata dei lavori della galleria ferroviaria attiva ancora oggi.



Al termine del loro impegno sono andati via tutti lasciando parte di alcune strutture che con il tempo si trovano ancora qui e che si sono deteriorate. Non sappiamo quali fossero gli accordi e se la pulizia dell'area spettasse a loro, oppure fosse di competenza di altri.



Oggi dove un tempo c'erano anche un campo di calcio e un parcheggio, adesso c'è una discarica abusiva. C'è immondizia ovunque, di tutti i tipi, oltre ai rifiuti domestici, ci sono televisori, pneumatici e oggetti in amianto, per non parlare del tombino scoperto, con acqua stangante putrida insieme a cavi elettrici.

Capita anche che, soprattutto di notte, venga gente all'interno di quelli che erano gli spogliatoi degli operai, vi lasciamo immaginare cosa possano fare, oltre a dormire. Non ci sentiamo molto al sicuro.

Non sappiamo più a chi chiedere aiuto, segnaliamo questa situazione che ormai dura da anni e speriamo che qualcuno possa intervenire per darci una mano, non è bello vivere qui e vedere questo spettacolo orribile, potremmo sfruttare quest'area per realizzare qualcosa di più utile, lo spazio c'è. Assistere quotidianamente a tutto ciò fa male e non ne possiamo più, non è giusto. Ci auguriamo che il nostro appello non cada nel vuoto.







I residenti della zona