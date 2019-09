Tragedia sfiorata questa mattina sull'A14. Un autobus delle Ferrovie del Gargano ha preso improvvisamente fuoco mentre viaggiava in direzione nord, nel tratto vastese dell'autostrada adriatica. Per cause in via di accertamento il mezzo ha preso fuoco, arrestando la sua marcia al chilometro 442. Un denso fumo nero era visibile a chilometri di distanza.

Immediati sono giunti i soccorsi, con diverse squadre dei Vigili del Fuoco, il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Autostradale e gli uomini della Polizia Scientifica, che hanno avviato le indagini per capire cosa è accaduto.

A bordo c'erano 44 studenti universitari pugliesi, diretti a Chieti, Pescara e Roma. Sono stati messi al sicuro su una piazzola di sosta dell'autostrada, dove hanno ricevuto assistenza dagli uomini del gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto.

"Abbiamo visto prima un fumo bianco uscire dal bus - riferisce uno di loro, ancora scosso per l'accaduto-. Poi la puzza di bruciato e il fumo è diventato nero. L'autista ha immediatamente fermato il mezzo e siamo usciti tutti fuori". Ora i ragazzi sono in attesa di un altro autobus che vada a prenderli per portarli a destinazione. Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito. Anche molti dei bagagli sono stati recuperati prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo.

Una coda di diversi chilometri si è formata nel tratto compreso tra il punto dell'incidente, in località San Lorenzo, e il casello Vasto Sud. Qui gli agenti della Polizia hanno deviato il traffico in entrata in direzione nord sulla statale 16.

In autostrada, dopo alcuni minuti, il traffico ha ripreso a scorrere con il senso unico alternato sulla corsia opposta.