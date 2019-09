Ormai manca davvero pochissimo. Tra una manciata di ore ci saranno le prime prove. Poi, domenica sera, la prima gara della stagione della MotoGp in cui esordirà, in sella alla Ducati, Andrea Iannone. Si parte dal Qatar, che festeggia i 10 anni dallo sbarco del motomondiale tra le dune e il petrolio. Poi, altri 17 appuntamenti in giro per il mondo. Quattro gare in terra spagnola, tre negli Stati Uniti. E poi ci sono i due appuntamenti italiani: il Gran Premio d'Ialia, al Mugello, nel giorno della Festa della Repubblica. Ed inevitabile iniziare a pensare a quanto sarebbe bello un tricolore, magari bordato di biancorosso, a sventolare sul pennone più alto.

E poi ci sarà, 15 settembre, la gara che si correrà sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. Il Gp si chiama di San Marino e della riviera romagnola e si corre a Misano, quindi a tutti gli effetti lo si può considerare italiano. Si chiuderà il 10 novembre a Valencia. Pausa di un mese tra luglio e agosto e in mezzo tante emozioni, con i temi caldi del campionato. Non resta che aspettare il primo semaforo della stagione e, con un po' di sano campanilismo, fare il tifo per Andrea Iannone.

Il calendario 2013

7 aprile - Gran Premio del Qatar (Losail)

21 aprile - Gran Premio delle Americhe (Austin - Usa)

5 maggio - Gran Premio di Spagna (Jerez)

19 maggio - Gran Premio di Francia (Le Mans)

2 giugno - Gran Premio d'Italia (Mugello)

16 giugno - Gran Premio di Catalogna (Barcellona)

29 giugno - Gran Premio di Olanda (Assen)

14 luglio - Gran Premio di Germania (Sachsering)

21 luglio -Gran Premio degli Usa (Laguna Seca)

18 agosto -Gran Premio di Indianapolis (Indianapolis)

25 agosto - Gran Premio della Repubblica Ceca (Brno)

1 settembre -Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone)

15 settembre - Gran Premio di San Marino (Misano)

29 settembre - Gran Premio di Aragon (Aragon)

13 ottobre - Gran Premio di Malesia (Sepang)

20 ottobre - Gran Premio d'Australia (Phillip Island)

27 ottobre - Gran Premio del Giappone (Moteg)

10 novembre - Gran Premio della Comunidad Valenciana (Valencia)