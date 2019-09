Sabato, 6 aprile alle ore 21,00 al Teatro Rossetti di Vasto un imperdibile appuntamento con il concerto acustico per Fabrizio De Andrè “Dai carruggi a mare”. Artefice ed interprete del tributo al poeta genovese è il quartetto acustico “Friotto e Bandautore”, alla cui opera si aggiunge l’imprescindibile collaborazione del gruppo corale “Cromaticoro”.



Alla realizzazione dello spettacolo collaborano alcune danzatrici del Centro Studi Danza di Cristina Nudi: figure, queste, che offrono alla rivisitazione di alcuni brani un preciso taglio coreografico. Inoltre, declama alcuni versi il vincitore del premio nazionale “De Andrè” - sezione poesia – Paolo Cristalli.



Per mezzo di un’esecuzione a flusso, che non conosce soluzione di continuità, i brani sono incastonati in un unico percorso introspettivo, nel tentativo di porre sotto la luce dei riflettori le multiformi creature e le complesse tematiche che Fabrizio De Andrè in più di quarant’anni ha in vario modo “accarezzato”.



Gli arrangiamenti deliberatamente acustici (che rifuggono l’ausilio di qualsiasi strumento elettronico), l’apparato scenico rudimentale e la sobrietà ricercata e quasi sacrale della complessa architettura che regge il concerto ne definiscono i contorni.



Posto unico € 10,00