Dalla zona industriale di San Salvo a Losail. E' la parabola in continua ascesa di Andrea Iannone, pronto a prendere il via nella sua prima stagione in MotoGp. Uno dei piazzali della zona industriale di San Salvo è stato il suo primo circuito, quando non aveva ancora 5 anni, ma già rivelava un approccio da professionista alle due ruote. E sin da subito aveva dei fan, amici del papà Regalino, che lo seguivano. Tra questi c'era Carmine Galiè, che da allora non ha mai smesso di fare il tifo per lui. E, alla vigilia di quello che rappresenta "un momento storico", racconta un aneddoto di quegli anni.

"Andrea aveva iniziato a correre con le minimoto, seguendo le orme del fratello Angelo. Il papà capì subito che quel piccolino terribile aveva stoffa e così lo fece iniziare ad allenarsi. Si andava col furgone nella zona industriale di San Salvo, Regalino disegnava a terra col gesso le linee di un'ideale pista, e Andrea iniziava a girare. Era serissimo e concentrato - ricorda Carmine -. Io, che qualche volta andavo a vederlo, cercavo in tutti i modi di farlo ridere, ma non c'era verso.

Un giorno, dopo aver tentato senza esito di far sorridere quel piccolo centauro, escogitai uno stratagemma. Chiesi ad Andrea di poter provare quella moto così piccola. Lui si sedette sul furgone e guardava in silenzio. Sempre serio. Regalino mi disse di stare attento, perchè accelerando a fondo senza essere seduto bene sarei finito a terra. Ovviamente io feci esattamente il contrario e finii schiena sull'asfalto con la minimoto rombante addosso. E fu in quel momento che il piccolo Andrea scoppiò in una risata fragorosa. Ero riuscito a farlo sorridere. Ma questo la dice lunga sul modo in cui sin da bambino ha vissuto il mondo delle moto. E ora arriva il bello".

Di episodi come questo il gruppo dei tifosi storici di Ian 29, ne potrebbe raccontare tanti. Loro hanno iniziato a seguirlo sin da subito e mano a mano si sono aggiunti altri appassionati. "Oggi ci sono membri del fan club in tante parti del mondo", spiega Carmine. Vasto è forse ancora troppo fredda nei confronti del suo personaggio sportivo più importante. Di certo quello che è arrivato ai livelli più alti.

E così, per far accendere la scintilla di passione, i membri del fan club allestiranno un maxi schermo per seguire la prima gara di Iannone in MotoGp. "L'appuntamento è per domenica sera in piazza Diomede - spiega Filippo Palazzuolo, altro fedelissimo di Andrea- , alle 20.55. Invitiamo tutti i vastesi ad essere presenti, per far sentire al nostro campione l'affetto della sua città. In quest'occasione sarà possibile anche iscriversi al fan club".