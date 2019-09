Il torneo di calcio porta nel Vastese oltre 2mila persone tra giovani atleti, allenatori, dirigenti e famiglie. "E' stata questa manifestazione sportiva, che si è svolta sui campi di San Salvo e Casalbordino, a risollevare il dato delle presenze negli hotel della riviera", fa i conti Michele Di Chiacchio, presidente di Vasto golfo d'oro, il consorzio che raggruppa 16 albergatori della costa.

"Quest'anno il calendario ci ha sfavorito: la Pasqua è venuta troppo presto. A fine marzo le condizioni meteo non possono essere ideali e ne abbiamo avuto conferma nei giorni scorsi". Il quadro è completo, se si aggiunge che il 2013 è stato l'anno in cui si è speso di meno nel periodo pasquale. E' il momento più drammatico della crisi economica, con il tasso di disoccupazione giovanile che si attesta sul 40% e le famiglie in forte difficoltà.

"Ma se è vero che le presenze turistiche vere e proprie sono state molto poche - sottolinea Di Chiacchio - è altrettanto vero che torneo di calcio giovanile svoltosi nel Vastese ha portato da queste parti oltre 2mila ospiti, la maggior parte dei quali ha alloggiato a Vasto Marina. A conti fatti, si è lavorato di più rispetto allo scorso anno. Questo dimostra quanto siano importanti eventi e manifestazioni per risollevare il turismo nei periodi di bassa stagione. Senza il torneo di calcio, ora parleremmo di una Pasqua davvero magra".