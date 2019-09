Una partita non adatta ai deboli di cuore si usa dire in questi casi. Gli amici si presentano a Pescara concentrati e caparbi consci di dover affrontare una formazione che non è quella dell’andata dove gli Amici del Basket prevalsero con facilità. Quella formazione era priva di Giorgetti e Pallini nonché del decano degli allenatori prof Poretti. La prima frazione di gioco si chiude con un 21 a 13 per gli Amici, ma nell' infuocato pala Elettra di Pescara Andreoni ,Giorgetti e Pallini sono bravi a colpire dall’arco e a rientrare in partita. La partita è caratterizzata da molto agonismo in campo con il secondo quarto che finisce 22 a 20.



Celenza e Toth sono i due migliori in campo fino a quel momento innescati dagli assist di capitan Desiati, che purtroppo finirà presto la gara subito dopo l'intervallo quando incespica su Giorgetti già a terra che a sua volta era caduto e nel tentativo di rialzare l’avversario finisce a sua volta a terra. Nel tiramolla che ne consegue l’arbitro decide di sanzionare un fallo intenzionale al capitano, il cui intento non era malevolo. Sulla protesta successiva verrà espulso e in questi attimi concitati anche Tana deve uscire per qualche minuto per un colpo allo zigomo e Nanni per un colpo alle testa.



Dopo qualche minuto di assestamento Gabriele conduce per mano la sua squadra con un ottima regia e grazie a Greco, che risulterà decisivo e a tutta la compattezza della formazione di San Salvo, arriverà la vittoria con un ottima difesa.



Saranno infatti 3 palle recuperate a determinare il break decisivo che nell’ultimo quarto terra i giovani dell’Antoniana a 14 punti con la scossa data da Tana con una splendida entrata, da Greco con un bellissimo movimento spalle a canestro ed alla bomba da tre punti del pareggio 74 pari ad un minuto dalla fine. Grazie anche alla freddezza e alla precisione di Sabi Toth killer dalla lunetta, sarà suo l’ultimo canestro, e grazie a tutti i componenti della squadra allenata da coach Ialacci ad uno stoico leader Celenza padrone della area pitturata, un attento D’Adamo bravo in difesa e a tutti i ragazzi della panchina sempre a sostenere ed ad incitare!!!



Sabato 6 Aprile si torna in campo in casa ore 18:30 contro L’Aquila per proseguire questa striscia vincente ed ottenere la quarta vittoria consecutiva.



Tabellino:

Antoniana Pescara: Andreoni 16, Pallini 14, Amicone ne, Giorgetti 21, Sambuco 3, d'aviero 14, Marino 2, Medori 2, Diodati ne, Di Sento ne, modesti ne, Dorazio 2, All Paretti-Pace



Amici del Basket San Salvo: Toth 27, Tana 12, Gabriele 3, Celenza 24, Desiati 3, Greco 5, Nanni 2, D'Adamo, Molino, Ludovico ne, Koschena ne, All Ialacci



Arbitri Berardini e D'arcangelo

Parziali 13-21 22-20 25-19 14-22

Finale 74-76

Usciti per 5 falli Marino e Tana.

Espulso Desiati