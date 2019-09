E' stata posticipata a mercoledì 10 aprile alle 20 la sfida tra BCC San Gabriele e Vestina Volley, inizialmente in calendario per il prossimo sabato. Le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per centrare la permanenza nella categoria. Sabato sera alla Palestra del Centro Sportivo San San Gabriele arriverà il Vestina Volley, avversario ostico.

Domenica, invece, saranno le ragazze dell'under 16 a scendere in campo per la finale provinciale. Un risultato storico la società vastese l'ha già ottenuto, portando ben due formazioni tra le quattro che si giocheranno il titolo. Ora servirà completare l'opera, sognando una storica finale provinciale "in famiglia". Alle 15 scenderanno in campo in contemporanea sui due campi del PalaTeate di Chieti la BCC San Gabriele A (il gruppo che disputa anche la serie C) contro il Tufs Lanciano e la BCC San Gabriele B (le ragazze del 2000 che stanno disputando anche la prima divisione) contro il Volley Fara.

Le due formazioni vincenti si affronteranno nella sfida delle 18.30, che vale titolo provinciale e accesso alle finali regionali. Favorite sono la BCC San Gabriele A e il Volley Fara, ma nelle sfide a gara unica può succedere di tutto. In casa San Gabriele c'è attesa per gli appuntamenti del fine settimana, sperando che domenica sera siano tanti i motivi per essere felici.