E' un risultato storico quello dell'under 19 della Tcm Group Bts San Salvo. I ragazzi allenati da Giuseppe Del Fra e Pascal Di Cesare hanno battuto il Montorio conquistando l'accesso alla finale regionale. Ora, tra i ragazzi sansalvesi e il titolo abruzzese c'è di mezzo solo la doppia sfida con le Bts Teate Chieti: andata a San Salvo mercoledì 17 aprile alle 19, ritorno a Chieti il 24 aprile.

La semifinale di ritorno a San Salvo è stata una di quelle partite poco adatte ai deboli di cuore. Il Montorio parte subito forte e conquista il primo set. Ma i sansalvesi mettono cuore e grinta in campo, riuscendo a pareggiare e superare il computo dei parziali. Il quarto set si gioca con la consapevolezza dell'alta posta in palio. E così il nervosismo prende il sopravvento sulle qualità dei giocatori di casa, fino all'ultimo punto per gli avversari, arrivato dopo un'ammonizione rimediata da Colamarino per un gesto di nervosismo.

E' necessario ricorrere al golden set per decidere chi conqusiterà l'ambita posta in palio. L'avvio è disastroso, con i ragazzi della Bts irriconoscibili. Poi però arriva la svolta, con lo stesso Colamarino che inizia a mettere a terra un pallone dopo l'altro, assistito da un ottimo Bucci in cabina di regia. L'ultima palla, quella decisiva, capita nelle mani del capitano Ortolano, che non sbaglia e fa volare la sua squadra in finale.

Grande soddisfazione per tutta la società, primo fra tutti i presidente Natale. La pallavolo maschile, con il lavoro della Bts San Salvo, sta crescendo non poco in questi ultimi anni. Ora occhi puntati sulla finale regionale, con la speranza che arrivino altri successi importanti.