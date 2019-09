E' bastato che Vasto Libera pubblicasse sul proprio canale YouTube un filmato di qualche anno fa con protagonista Homo Sapiens per fare letteralmente impazzire i vastesi sul web e sui social network dove ha raccolto molti apprezzamenti.

Il video in questione, online da martedì, si intitola Homo Sapiens il più famoso veggente del Novecento, ed è la decima puntata della trasmissione Talking, uomini e uomini del Vasto, condotta da Gabriele Cerulli e realizzata in collaborazione con Gianfranco Daccò, sull'emittente vastese Tv2000 alla fine degli anni '90. Per l'occasione l'ospite era il mitico veggente Homo Sapiens, al secolo Antonino Di Florio, un grandissimo personaggio molto popolare in città, scomparso nel 2008.



Le sue preveggenze, i suoi consigli, le sue parole sono il nostro avvenire, Homo Sapiens un pilastro del nostro futuro. Questo è quanto si legge nella descrizione. Un modo simpatico per ricordarlo e per farlo conoscere ai più giovani, che non hanno avuto la fortuna di poterlo incontrare e scambiarci due chiacchiere.

Gabriele Cerulli ricorda un episodio divertente di quella puntata: "Era il 1997 o il 1998, l'aneddoto più bello è relativo ad un fuori onda, arrivò con 19 milioni di lire in contanti in tasca, sostenendo che fosse una parte dei soldi che il governo australiano gli aveva dato come premio per il ritrovamento e la consegna alle autorità di quella bambola d'oro di cui parla durante la puntata. Il giorno dopo avrebbe dovuto portare a pranzo me, Nicola Del Prete e Gianfranco Daccò, ma si presentò liscio come l'olio, li aveva persi tutti a carte durante la notte".

Il giornalista vastese in esclusiva ci anticipa anche alcune informazioni relative ad un nuovo progetto che lo vedrà protagonista: "Tra la primavera e l'estate farò qualcosa in coppia con un noto personaggio dello spettacolo vastese, ma per adesso è tutto top secret".