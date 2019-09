Quella di ieri è una giornata che i piccoli calciatori della Gianima Soccer difficilmente dimenticheranno Infatti la società vastese ha avuto l'opportunità di trascorrere una giornata presso il Centro Sportivo "Niccolò Galli" di Casteldebole, la casa del Bologna Football Club. La Gianima Soccer, guidata dal presidente Nicola Bellandrini, pilastro del calcio biancorosso, dopo i tanti anni di attività nel beach soccer, lo scorso settembre ha avviato le attività anche nel settore scuola calcio. Con un gruppo di tecnici dalla pluriennale esperienza si è partiti per la costruzione di un settore giovanile che dia opportunità di praticare sport in maniera sana e divertente a tutti i ragazzi. Dopo tanti allenamenti e partite, grazie alla Macron, fornitore della Gianima Soccer e sponsor tecnico del Bologna, è stato possibile organizzare lo "sbarco" in Emilia Romagna della truppa vastese. ZonaLocale.it ha seguito da vicino questa giornata speciale.

Partenza di buon mattino tra l'euforia generale dei ragazzi e la fatica di tecnici, dirigenti e genitori al seguito per mantenere tutti tranquilli. I ragazzi della Gianima sono di diverse fasce d'età. Il più piccolo ha 5 anni, anzi, ne compie sei proprio oggi, come ha ricordato lui a chi glielo chiedeva. I più grandi frequentano le scuole medie. Ma tutti hanno una grande passione per il calcio e, ovviamente, guardano ai giocatori della serie A come degli esempi da seguire. Durante il viaggio, ognuno inizia a pensare ai giocatori da avvicinare. Diamanti e Gilardino ovviamente sono i più gettonati. Ma poi, a seconda del proprio ruolo, si pensa ai relativi giocatori.

Appuntamento al centro sportivo fissato per le 14.30. Ad accogliere la Gianima Soccer c'è lo staff del Bologna calcio. Un dirigente accompagna i ragazzi e gli allenatori in un tour del centro sportivo. Il maltempo, che continua a farsi sentire, impedisce la visita a tutti i campi di allenamento, ma ai piccoli calciatori poco importa. Loro vogliono incontrare i loro beniamini. Il primo contatto avviene nel passaggio tra gli spogliatoi e la sala riunioni della squadra. Uscendo i calciatori del Bologna "danno il cinque" ai biancorossi, scatenando il loro entusiasmo. Spazio poi alla distribuzione delle cartoline autografate da parte dei ragazzi dell'area marketing e comunicazione della società rossoblu. Neanche a dirlo, tutti quanti cercano quello di Diamanti e Gila.

Prima dell'ingresso in campo per l'allenamento, i giocatori del Bologna si fermano per una foto ricordo con i piccoli ospiti. Quella con mister Pioli finisce a tempo di record sul sito ufficiale, nella notizia che riporta della visita (clicca qui). Le condizioni dei campi impediscono ai ragazzi di arrivare al bordo del campo di allenamento, ma hanno la possibilità di ammirare il Bologna all'opera da non più di 30 metri. Una bella emozione per loro vedere dal vivo i calciatori che hanno visto solo in tv.

Finita la seduta guidata da mister Pioli c'è la grande attesa per foto e autografi personalizzati. I calciatori, prima di lasciare il centro sportivo, sfilano uno alla volta in mezzo al gruppo, dimostrando grande disponibilità nell'esaudire tutte le richieste. E' questo l'ultimo momento di una giornata intensa, prima di riprendere il bus per tornare a casa. In viaggio di fa "la conta" degli autografi conquistati e si ripensa all'incontro con i calciatori. Una giornata sicuramente importante nella storia del giovane sodalizio biancorosso. "E questa è solo la prima tappa", hanno promesso ai ragazzi gli allenatori. Chissà che presto i ragazzi della Gianima Soccer non abbiano l'occasione di incontrare altre squadre di serie A.