E' di natura dolosa l'incendio che stanotte ha distrutto una baracca in località Buonanotte, a sud di Vasto Marina. Lo hanno accertato i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno aperto un'inchiesta per risalire al responsabile dell'inquietante gesto.

La prima notizia - Ancora un incendio notturno. Stanotte a Vasto Marina è andata a fuoco una baracca. Il rogo è scoppiato in località Buonanotte, al confine con San Salvo. In fiamme la rimessa agricola di un podere ai margini della statale 16. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, che al momento preferiscono non sbilanciarsi sulle cause dell'incendio. Indagano le forze dell'ordine.