Il comitato feste "San Vincenzo Ferreri" comunica i numeri estratti per la lotteria in onore di San Vincenzo Ferreri svoltasi lunedì 1 aprile.





1 PREMIO: Bici elettrica, numero estratto: 3165;

2 PREMIO: Televisore TELEFUNKEN, numero estratto: 2073;

3 PREMIO: Smartpad MEDIACOM, numero estratto: 1239;

4 PREMIO: cesto di liquori misti (n. 6 bottiglie) numero estratto: 2479;

5 PREMIO: tre ventricine, numero estratto: 1588;

6 PREMIO: confezione di vino di 6 bottiglie, numero estratto: 1661





Chiunque sia in possesso dei biglietti vincenti può contattare il comitato feste al numero 0879/310163.