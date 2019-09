Dal 6 e al 13 aprile prossimi, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'Istituto d'Istruzione Superiore "R. Mattioli", terrà a San Salvo "La Settimana della Cultura", con momenti archeologici, storici, musicali, artistici e letterari.



In attesa del calendario dettagliato degli eventi, che si provvederà a inviare in seguito, ricordiamo, in sintesi, gli appuntamenti principali (che si terranno presso la Casa della Cultura - Porta della Terra, salvo diversa indicazione):



6 aprile, ore 21.00, Associazione Pro Arte, Master & Events, Workshop di chitarra, con il concerto dei docenti;



7 aprile, ore 18.00, Associazione Pro Arte - concerto degli allievi;



10 aprile, ore 9.30, L’Abbazia cistercense dei SS. Vito e Salvo del Trigno. L'evoluzione delle conoscenze tra il 1998 e il 2011;



11 aprile, ore 18.00, L’acquedotto romano di San Salvo. Le notizie storico-archeologiche. Lo studio di fattibilità per l'esplorazione, il recupero e la valorizzazione;



12 aprile, Giornata della Creatività presso l’Istituto “R. Mattioli” di San Salvo (in via Montegrappa); laboratori artistici (con pittori, fotografi ecc.) e musicali (con l'Orchestra giovanile "Musica in crescendo");



12 aprile, ore 17.00, Biblioteca del Centro culturale, “Letture al Castello”, letture animate per bambini tra i 6 e gli 11 anni (con la Funny Show Animation);



13 aprile, ore 10.00, "L'ABRUZZO SONO IO": D'Annunzio, la "Terra Vergine" e l'antichissima poesia di Nostra Gente.

Durante la settimana, le scuole potranno visitare gratuitamente - con guida - il Museo e il Parco Archeologico di San Salvo (nelle mattinate dei giorni: 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 aprile), prenotando la visita al n. tel. 389 1812311.



Scopo fondamentale della manifestazione è di favorire la conoscenza della cultura e di trasmettere l’amore per l’arte ad una sempre più ampia platea di giovani e di cittadini.