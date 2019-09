Sabato 6 aprile l’ASD San Francesco Histonium Nuoto Vasto sarà impegnata nella 2^ prova del Gran Prix del circuito provinciale FIN riservata alla categoria “Propaganda”,i piccolissimi del vivaio del settore agonistico. La manifestazione, che avrà luogo presso la Piscina La Naiadi di via della Riviera a Pescara, vedrà impegnate le società della provincia di Chieti e Pescara cimentarsi nelle prove dei 25 stile e nella steffetta 8x25 stile.

Gli atleti vastesi, allenati da Valentini Grazia, che parteciperanno a questa prova saranno per le batterie femminili Menna Ludovica, De Santis Marika, Aloè Asia, Potente Mia, Varriale Eleonora, Ronzitti Lucia, Severo Melany, Cavuoti Martina, Pennetta Lisa, Sputore Ilaria mentre per quelle maschili Armorari Simone, Di Gregorio Samuele, La Verghetta Mario, Menna Andrea, Del Casale Francesco,

Settembrini Thomas, Pennetta Francesco e Florio Emenuele.



Gli atleti dell’ASD San Francesco Histonium Nuoto Vasto si allenano durante la settimana presso lo “Stadio del Nuoto” di via dei Conti Ricci 13, gestita dalla Sport Management Spa ssd.

Per informazioni sull’attività agonistica è possibile rivolgersi personalmente alla reception dell’impianto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (telefono 0873 370252).