Anche nella denuncia dei redditi di quest’anno è possibile donare il 5X1000 alla Protezione Civile Arcobaleno O.N.L.U.S. di San Salvo.



L’associazione di volontariato, che opera da diversi anni sul territorio, nei mesi scorsi è stata impegnata anche nel terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna e nella lotta agli incendi boschivi che ogni anno vedono i volontari dell’Arcobaleno in prima linea.



Per donare il 5X1000 all’Arcobaleno basta scrivere nella denuncia dei redditi, al riquadro volontariato, il numero 92028780697 e apporre la propria firma. Il gesto non costa nulla al contribuente ed inoltre non è alternativo alla donazione dell’8X1000.