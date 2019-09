L'asfalto viscido sta causando problemi alla circolazione stradale e potrebbe essere la causa dell'incidente stradale verificatosi oggi pomeriggio dopo le 16 sul tratto vastese dell'autostrada A14.

Lo scontro tra due veicoli in transito è avvenuto al chilometro 446, in località Sant'Antonio Abate. "L'autostrada ora è libera, ma i rilievi sono ancora in corso", dicono attorno alle 17 gli agenti della sala operativa del Distaccamento di Vasto Sud. L'autostradale sta lavorando peri ripristinare le condizioni di sicurezza.