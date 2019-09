"Lo spettacolo di incuria che si registra nel 2013 è inqualificabile". Sporcizia sulla riviera di San Salvo, un brutto biglietto da visita durante il ponte di Pasqua. A diffondere le foto del degrado è Agostino Monteferrante (Pd), che attacca l'amministrazione comunale di centrodestra.

"Le festività pasquali - sottolinea l'esponente del centrosinistra - sono sempre state un appuntamento immancabile per accogliere nel miglior modo possibile la moltitudine di persone che da San Salvo centro o dal territorio in quei giorni si riversa sul litorale, facendo della marina il nostro biglietto da visita.

Le vacanze pasquali rappresentano per molti il momento in cui si decide di prenotare l’ombreggio, in cui si riapre la casa al mare o si decide di affittarla per l’estate.

Comunque sia, in migliaia si scende al mare per riempire i ristoranti ,mangiare all’aperto, passeggiare o semplicemente per giocare in spiaggia con i bambini durante le loro vacanze.

Per questo motivo tale periodo dell’anno è stato sempre preso a riferimento come data ultima per le ordinarie manutenzioni della marina di San Salvo, per un fatto di immagine ed anche di sicurezza, concordando anche con gli esercenti le azioni necessarie.

Si parla in questo caso di lavori semplici, dal ripristino in sicurezza dei giochi per i bimbi, ai ciclamini nei vasi alla manutenzione o sostituzione dei portarifiuti fino ad arrivare alla irrinunciabile pulizia della spiaggia.

L’amministrazione comunale ha sempre provveduto, tranne quest’anno", polemizza Monteferrante. "Lo spettacolo di incuria che si registra nel 2013 è inqualificabile".