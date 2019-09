Dopo mesi di letargo, la riviera si risveglia. In base alle previsioni meteo, il bel tempo dovrebbe accompagnare l'intera giornata di Pasquetta sulla costa vastese. Qualche peggioramento sarà possibile solo nelle ore serali. Non è stato un week end di pienone. Le condizioni meteo variabili e la crisi hanno spinto tante famiglie a rinunciare alle vacanze pasquali. La crisi è generalizzata: in tutta Italia Federalberghi calcola un vistoso calo di presenze: -14% rispetto al 2012, che già era stato poco incoraggiante.

Da venerdì scorso a Vasto si sono visti i primi turisti. Il bilancio lo si potrà fare sono domani. Oggi, infatti, dal punto di vista delle presenze, è la giornata più importante di tutto il ponte pasquale.

Ieri mattina, come accade da tre anni a questa parte, la parrocchia di Stella Maris ha celebrato sulle strade di Vasto Marina la processione del Cristo Risorto.