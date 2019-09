Nel giorno di Pasquetta più di qualcuno sfida le insidie del lungomare pericolante e decide di scavalcare la transenna piazzata dal Comune tre mesi fa. E' successo stamani nel tratto più settentrionale di lungomare Cordella. Turisti incuriositi non hanno resistito al fascino della foto da scattare nel punto più vicino al Monumento alla Bagnante.

Alcuni si sono anche spinti più in là per una pericolosa passeggiata ai bordi delle voragini che si sono aperte nei mesi scorsi e che continuano ad allargarsi.

Ma non ci sono soldi per ristrutturare gli ultimi 100 metri della passerella, che la prossima estate per la prima volta sarà off limits. Resta da vedere se la somma necessaria al consolidamento del costone e all'eliminazione delle infiltrazioni sotterranere verranno inseriti nel bilancio di previsione 2014, che entro la fine di aprile approderà in Consiglio comunale.