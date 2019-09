A difesa degli operai della Val Sinello e scende in campo l'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte. "Monsignore si è mostrato sensibile ai problemi del mondo industriale. Ha promesso di prendere a cuore le preoccupazioni dei lavoratori", afferma Incoronata Ronzitti, presidente del circolo Acli di Vasto, che venerdì scorso era presente alla via Crucis di Chieti "unitamente ad un nutrito gruppo in rappresentanza dei lavoratori della Vallata del Sinello afflitta dalla crisi e dalla deindustrializzazione. L'arcivescovo si è impegnato in prima persona ad intervenire a favore della tutela del lavoro e dei lavoratori attraverso il dialogo costruttivo e fattivo".

Da anni la zona industriale di Gissi è in crisi profonda. Il settore tessile è alle prese con la riconversione, non ancora completata, della Golden Lady, e con altre situazioni critiche. Non va meglio nel metalmeccanico, che non riesce a uscire dal tunnel imboccato dal 2008.