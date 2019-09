E' ricoverato in rianimazione all'ospedale di Pescara un motociclista di Vasto. L'uomo, L.M. 39 anni, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto stamane alle porte di Castelguidone. Per cause al vaglio dei carabinieri di Atessa, l'uomo ha perso il controllo del suo scooter, sbattendo la testa sull'asfalto.

Sul posto è intervenuta un'eliambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso al neurochirurgico del nosocomio del capoluogo adriatico. Nella serata il 39enne vastese è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

La notizia del triste episodio ha scosso profondamente la famiglia e gli amici del giovane, che sono in apprensione in attesa di avere notizie dall'ospedale di Pescara. I sanitari mantengono il più stretto riserbo. Le sue condizioni sono costantemente monitorate e saranno valutate ad alcune ore di distanza dall'intervento.