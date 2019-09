Un raro video d'epoca è stato pubblicato su YouTube da Nickbombe, nel filmato è possibile vedere l'arrivo degli Alleati in città nel 1943. Un modo per omaggiare la storia di Vasto. Di seguito il testo pubblicato sul canale della piattaforma di condivisione dei video.





Alcuni spezzoni di filmati riguardanti l'insediamento degli Alleati nella Città del Vasto: con questi filmati esiste anche un documentario mandato in onda su Rai3 diversi anni fa ma del quale non credo di avere i diritti necessari per poterlo pubblicare. Se in un futuro ne avrò la possibilità lo pubblicherò in un altro sito e metterò il collegamento modificando questa stessa descrizione.



Il video è liberamente scaricabile e fa parte del poco che sono riuscito ad ottenere da un noto personaggio vastese che preferisce lasciare deteriorare l'immensa mole di materiali che possiede invece di lasciarmeli semplicemente copiare e diffondere, in virtù del principio che ciò che riguarda ben più di poche persone è da intendersi di fruibilità pubblica, libera e gratuita.