Nella mattinata di Pasquetta la riviera si ripopola, ma non troppo. L'impressione avuta nelle prime ore di questo Lunedì dell'Angelo è che le presenze siano in calo rispetto allo scorso anno. La stessa sensazione del fine settimana appena conclusosi.

Il dato nazionale - Dopo la Pasqua più casalinga dei tempi recenti con oltre quattro famiglie su cinque tra le mura domestiche, oltre la metà degli italiani (51%) non ha rinunciato a Pasquetta alla tradizionale gita fuori porta da fare in giornata. E' quanto afferma la Coldiretti, nel tracciare un bilancio delle festività dopo che nel giorno di Pasqua solo 3,4 milioni di famiglie erano in vacanza, mentre erano 4 milioni nel 2012 e 4,5 milioni nel 2011. A Pasqua sono rimaste a casa quasi 18 milioni di famiglie. A Pasquetta invece, sottolinea Coldiretti, il 17% degli italiani ha optato per la scampagnata, il 12% per il mare, il 10% per le città d'arte, l'8% per la montagna/collina e altro per il 4%.