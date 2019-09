L'allarme è scattato ieri pomeriggio verso le 14.30. Lungo il corso del torrente Lebba, in un tratto dove la vegetazione è incolta, è divampato un violento incendio. Sul posto si è portata una squadra del gruppo comunale di Protezione civile per spegnere il rogo. Molta preoccupazione poichè le fiamme minacciavano seriamente due auto parcheggiate sulla sponda del torrente. Nessuna preoccupazione, invece, per l'abitazione posta a poche decine di metri dal luogo dell'incendio.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la persona che potrebbe aver dato origine a questo pericoloso rogo. Sul posto gli uomini della Polizia di Stato, coordinati dal vice questore Cesare Ciammaichella, per raccogliere informazioni e indizi utili a risalire a chi con la sua azione ha scatenato l'incendio.

Dopo diversi minuti e con molta difficoltà, visto il forte vento di ieri, la situazione è tornata sotto controllo.