Questa settimana l'appuntamento con Francescopaolo D'Adamo e sua mamma Elena raddoppia per proporre un dolce tipico del periodo pasquale: il fiadone. Ogni massaia vastese ha la sua ricetta. Non c'è pasticceria o forno che in questo periodo non ne abbia prodotti in quantità. Quella che propongono i "nostri" chef casalinghi è una delle possibili varianti per questo dolce a base di ricotta e formaggio, di cui c'è anche la versione salata, a seconda dei gusti e delle tradizioni. A Pasqua e al Pasquone (o Pasquetta che dir si voglia), non si può fare a meno di gustare questa tipica prepazione. Se qualcuno non l'avesse in casa e, avendo gli ingredienti a disposizione, volesse cimentarsi, ecco che Francescopaolo e mamma Elena ne mostrano la ricetta.