Attimi di paura questa notte attorno alle 3 in via Istonia. Per cause in via di accertamento le fiamme hanno avvolto una Opel Meriva che si trovava nel parcheggio di un palazzo nei pressi dell'incrocio con la statale 16. Immediatamente è scattato l'allarme, anche perchè attorno alla vettura in fiamme ce n'erano altre parcheggiate. Sul posto gli uomini del distaccamento di Vasto dei Vigili del Fuoco, che hanno spento il violento rogo.

Ma la violenza delle fiamme è stata tale da distruggere completamente la vettura, di cui resta solo lo scheletro bruciato. Danni anche a due vetture parcheggiate accanto. Nel parcheggio del condominio, oltre ai vetri esplosi della Opel, ci sono ancora residui del rogo. Il forte odore di bruciato si avverte a decine di metri di distanza.

Ora saranno le indagini delle forze dell'ordine ad accertare se si è trattato di un gesto compiuto da ignoti o sono altre le cause dell'incendio.