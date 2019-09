"Nonostante qualche minuto di pioggia la manifestazione è riuscita alla grande". E' soddisfatto Giancarlo Spadaccini, presidente della BCC Vasto Basket, per la riuscita della manifestazione "Un canestro di solidarietà", insieme all'associazione Ricoclaun Onlus. L'obiettivo era quello di vendere le uova di pasqua per finanziare le attività dell'associazione impegnata nella clownterapia negli Ospedali di Vasto, Termoli e Lanciano. "E l'obiettivo è stato raggiunto, visto che tutte le uova sono state vendute. Ma è stata una bella mattinata di divertimento", commenta Spadaccini.

A partire dalle 9.30 sono state tante le famiglie che hanno portato i bambini per un tiro a canestro insieme ai cestisti della BCC Vasto Basket o per giocare con i clown vastesi. Contenta e sorridente anche la presidente dei Ricoclaun, Rosaria Spagnuolo, che con passione guida questo gruppo di volontari. "Voglio ringraziare tutti i nostri giocatori e gli allenatori, che hanno aderito con gioia a questa iniziativa -ha detto il presidente Spadaccini- e l'associazione Ricoclaun per il grande impegno che porta avanti. Ma il grazie più grande va ai vastesi che hanno risposto come sempre positivamente di fronte ad un'iniziativa di solidarietà".