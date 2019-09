E' il tormentone del momento: l'Harlem Shake. Il web è pieno di video realizzati in ogni parte del mondo con lo stesso metodo, ma ognuno con una diversa vena di fantasia. Una mania che ha contagiato un po' tutti anche in Italia. Dalle squadre sportive alle scolaresche e così via. Così, una decina di giovani vastesi, hanno lanciato la loro idea: l'Harlem Shake in piazza Rossetti. Hanno sfruttato Facebook e Twitter per diffondere la notizia, anche ZonaLocale ha rilanciato l'evento.

E così, oggi pomeriggio alle 17 si sono trovati in tantissimi nel cuore della città per partecipare a questa grande festa. Il divertimento non è mancato, così come i travestimenti scelti dai ragazzi. Gli adulti e gli anziani hanno osservato divertiti e incuriositi, pur senza capire bene cosa stava accadendo. Cellulari e macchine fotografiche hanno immortalato quello che stava accadendo. Poi, di corsa a casa per montare il video da diffondere in rete.

La "squadra" che ha messo su questa idea è composta da Mario Capodaglio, Silvio Laccetti, Emiliano Giattini, Chiara Pullano, Jonathan Riccione, Valentino Moretta, Vincenzo Di Vincenzo, Francesco Salvatorelli e Giovanni Atturio. Noi vi mostriamo il backstage di quanto accaduto, in attesa di guardare il video dell'Harlem Shake vastese. E poi, dopo qualche ora di attesa, è arrivato anche il video ufficiale.