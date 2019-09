Si è svolto questa mattina sul campo dello stadio Aragona il primo Memorial Benito Bevilacqua e Luigi Sperinteo alla presenza di amici e parenti di due indimenticati dirigenti de Il Golfo Calcio Vasto, storica società fondata nel 1986.

Prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio. In campo un centinaio di giocatori del Golfo, divisi in due squadre, la rosa attuale contro le vecchie glorie, che sarebbe meglio chiamare glorie e basta perchè in quanto a impegno e volontà hanno dimostrato con i fatti di non avere nulla da invidiare ai rivali più giovani.



Sul terreno di gioco si sono alternati tra gli altri Nicola D'Attilio, impegnato nella duplice veste di allenatore-giocatore, suo figlio Lorenzo in porta, Alberto Baiocco, Luca Grassi, Domenico Molino e Carmine Fiorillo, figlio di Vincenzo, storica bandiera della Vastese, nell'insolita veste di arbitro dell'incontro. Coinvolti nell'iniziativa, per fare il tifo e assistere alla partita, anche i figli dei giocatori, mogli, fidanzate e altri parenti.

Una partita divertente, che per la cronaca è finità in parità con il risultato di 6-6, per omaggiare degnamente la memoria di due amici, ricordati sempre positivamente e benvoluti da tutti, che tanto hanno fatto per questa compagine.



In campo e fuori tanta allegria, risate, battute, prese in giro. Il modo migliore per ricordare, sicuramente Benito e Luigi avranno apprezzato e saranno sempre molto orgogliosi di questi ragazzi.

Dopo il triplice fischio la partita è proseguita a tavola, per il tradizionale e meritato pranzo per gli auguri pasquali.