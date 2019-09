Truffatori avvicinano le pensionate in giro per le strade della città e cercano di spillare soldi. Ma non le poche decine di euro che le donne hanno in quel momento nelle loro borsette. L'obiettivo è arrivare ai depositi bancari o postali.

"E’ quello che è successo a due signore vastesi di 73 e 75 anni. Entrambe sono state agganciate per strada dai truffatori e derubate", spiega il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di Vasto.

La ricostruzione dei fatti - "Nel primo caso - racconta l'ufficiale di pubblica sicurezza - la vittima, mentre si recava presso un ambulatorio fisioterapico, era stata avvicinata da un uomo a bordo di un’automobile che le si era presentato come un amico del figlio.

La donna inizialmente aveva avuto qualche incertezza perché era certa di non conoscere l’uomo ma questi, con modi affabili e gentili, l’aveva convinta che suo figlio doveva ricevere un premio in denaro di circa 32mila euro per via di un’assicurazione che aveva stipulato in passato.

Il premio però non poteva essere riscosso senza il versamento di 2mila euro per le spese legali.

L’anziana naturalmente aveva detto di non avere la disponibilità di quella somma, ma il truffatore l’aveva rassicurata, offrendosi addirittura di anticipare lui una parte dei soldi, la restante somma sarebbe stata prelevata all’ufficio postale.

A questo punto si era offerto di accompagnarla e la faceva salire a bordo dell’autovettura. La poveretta veniva accompagnata presso la propria abitazione dove prendeva 300 euro e il libretto postale per effettuare il prelievo della restante somma. Il truffatore aveva portato la donna all’ufficio postale e le aveva detto che l’avrebbe aspettata fuori.

Fortunatamente la vittima, mentre aspettava il suo turno, aveva pensato di telefonare al figlio scoprendo così di essere stata ingannata.

Il malfattore se l’era già data a gambe e alla poveretta non restava che rivolgersi alla polizia".

"Nel secondo caso - prosegue Ciammaichella - la vittima era stata avvicinata con le stesse modalità, solo che al posto dell’assicuratore vi era un rivenditore di materiale informatico. Aveva abbindolato la vittima dicendole che suo figlio Antonio aveva acquistato un computer e aveva mandato lui a prendere il denaro per pagarlo.

La donna aveva davvero un figlio con quel nome e non aveva esitato a consegnare tutti i soldi che aveva a seguito, cioè 40 euro, solo che per saldare il debito avrebbe dovuto prelevare altro denaro dall’ufficio postale.

Anche questa volta il truffatore l’aveva convinta a salire sull’auto per accompagnarla e per rendere più veritiera la situazione aveva finto di telefonare al figlio della vittima. Fortunatamente la donna aveva intuito che qualcosa non andava, perché la telefonata le era sembrata disturbata e aveva preferito scendere dalla macchina, sottolineando che avrebbe risolto lei la situazione con suo figlio".