Sono stati rimessi in libertà e andranno a giudizio immediato il 17 aprile I.L., 28enne marocchino, e A.G., 35 anni, vastese, entrambi accusati dello scippo avvenuto lo scorso 5 novembre all'uscita dalla chiesa di Santa Filomena, nel centro storico di Vasto.

Quel giorno, di pomeriggio, in via Anelli, a due passi da Porta Nuova, un'insegnante in pensione stava uscendo dal sacro tempio al termine delle prove di canto del Coro delle nonne, quando le è stata strappata dal collo la catenina d'oro che indossava.

Il 6 novembre i carabinieri, al termine delle indagini, hanno arrestato i due presunti responsabili e sequestrato il motorino.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Arnaldo Tascione e Vincenzo Chielli. "Ho chiesto il patteggiamento della pena", spiega Tascione.