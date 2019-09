Sabato allo stadio Aragona di Vasto alle 10.30 ci sarà la prima edizione del Memorial Benito Bevilacqua e Luigi Sperinteo, storici dirigenti de Il Golfo Calcio Vasto.



Per l'occasione scenderanno in campo gli attuali giocatori della squadra, tra questi anche Alberto Baiocco, ma anche tanti ex del passato che hanno vestito questa prestigiosa e gloriosa maglia, per un totale di circa 100 partecipanti.

Fondato nel 1986 Il Golfo Calcio Vasto è una squadra che oltre a partecipare al campionato amatoriale Figc, ha preso parte a vari tornei in tutto il mondo: Repubblica Ceca, Malta, Spagna e Ungheria, oltre ad aver vinto lo Scudetto di categoria. La società è impegnata anche fuori dal campo con iniziative che puntano a promuovere e mantenere vive le tradizioni vastesi.

Un evento organizzato dall'allenatore del Golfo Nicola D'Attilio insieme a Francesco Orticelli, Antonio D'Aloisio, Franco Di Conca, Domenico Molino e Rocco Marinucci.

A seguire è in programma il pranzo nel corso del quale tutti i partecipanti si scambieranno gli auguri di Pasqua.