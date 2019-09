E’ un'importante operazione contro la truffa del pesce congelato, quella che i militari della guardia costiera di Vasto stanno portando a termine in queste ore.

Agli ordini del tenente di vascello Giuliano D'Urso, gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Punta Penna, nell’ambito di una serie di controlli mirati a tutelare la salute dei consumatori, hanno sequestrato 750 chili di pesce congelato e pronto per il consumo in alcuni ristoranti di Vasto.

Cinque persone sono state denunciate. Sono accusate di frode in commercio. Attorno a mezzogiorno di oggi sono in corso le ultime formalità prima dell’annuncio ufficiale riguardante la conclusione delle operazioni.

Il bilancio dell'operazione - L'inchiesta è stata condotta ad ampio raggio. "Durante i controlli espletati, suddivisi tra piccola e grande distribuzione sia all'ingrosso che al dettaglio, ristorazione punti di sbarco - spiega D'Urso - sono stati elevati complessivamente 4 verbali di contestazione per violazioni amministrative, per un ammontare totale di 11mila euro, 2 sequestri amministrativi per un totale di 400 metri di reti non correttamente segnalate, 5 comunicazioni di reato per frode in commercio e relativi 5 sequestri penali di circa 750 chili di prodotti ittici".