Finisce 3-2 l'amichevole della Vastese a Montenero di Bisaccia contro la formazione locale, ottava in classifica nel campionato di Eccellenza. I biancorossi passano in vantaggio con Soria, ma i padroni di casa pareggiano, poi Soria firma il 2-1 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa Aquino realizza il terzo gol e a seguire il Montenero segna la seconda rete. A dicembre, sempre in amichevole, era finita 3-1 per i molisani.

Una buona sgambata con delle indicazioni positive, utile a mantenere il ritmo partita nelle gambe in questi giorni di pausa, ma che è servita anche, con alcuni dei titolari lasciati a riposo, per vedere in azione qualche ragazzo della Juniores.

Questa la formazione schierata da mister di Santo: Andrea Di Santo in porta, D'Alessandro, Ciarlariello, Irmici, Napolitano in difesa, a centrocampo Luongo, Pantalone, Avantaggiato e Di Vito, in attacco Soria e Aquino. A disposizione Delle Donne, Antonino, Savino, Ayoub, Di Laudo entrati tutti nella ripresa.

La Vastese riprenderà ad allenarsi martedì pomeriggio in vista della trasferta contro il Lauretum in programma sabato 6 aprile alle ore 16.00.

La Juniores invece scenderà in campo lunedì 8 aprile alle 15.00 al campo sportivo di Vasto Marina contro la Virtus Ortona.